Diouf | Ormai mi trovo bene qui Gol? Aspetto quello in campionato

Dopo la vittoria contro una squadra di coppa, Andy Diouf si mostra soddisfatto. Il centrocampista dell’Inter dice di sentirsi bene in questa fase e attende il suo primo gol in campionato, lasciando da parte le prime uscite in coppa Italia. Il giocatore sembra pronto a mettersi in mostra anche in Serie A.

Diouf. Al termine della sfida di Coppa Italia, conclusa con il passaggio del turno dei nerazzurri, ha parlato Andy Diouf. Il centrocampista ha analizzato la gara partendo dalle difficoltà del match: “ La partita non è stata facile, non è mai facile giocare in Coppa “, ha spiegato in conferenza stampa, sottolineando come l’aspetto più importante fosse il risultato finale. Autore del gol decisivo, Diouf ha però voluto ridimensionare il peso della sua rete rispetto al successo della squadra: “ Importante aver portato a casa la partita, più del mio gol “. Un pensiero già proiettato anche sul campionato, dove il centrocampista nerazzurro attende ancora la prima marcatura: “ Aspetto ora il primo in campionato “.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Dopo la vittoria ai quarti di finale di Coppa Italia, Diouf si è presentato in conferenza stampa per parlare della sua prestazione e del suo ruolo in campo.

