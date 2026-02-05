Dimissioni sindaco di Parlasco la minoranza | Assenza di comunicazione e dialogo

La minoranza di Parlasco denuncia una mancanza di comunicazione e dialogo con l’amministrazione. Dopo aver appreso delle dimissioni del sindaco dai giornali, i membri del gruppo “Uniti per Parlasco” si dicono sorpresi e delusi. Non sono stati coinvolti in nessun confronto prima della decisione, e questa situazione rischia di creare tensioni nel paese. La minoranza chiede più trasparenza e un confronto diretto con chi governa il Comune.

Il gruppo di minoranza Uniti per Parlasco prende atto delle dimissioni del sindaco, apprese tramite gli organi di stampa. A questo proposito riteniamo necessario aggiungere alcune riflessioni, la prima delle quali riguarda l’ennesima conferma di un metodo che, dalla nomina del sindaco a oggi, ha.🔗 Leggi su Leccotoday.it Approfondimenti su Parlasco Minoranza Moschiano, archiviato il caso delle dimissioni di Addeo e dei consiglieri di minoranza Il Tribunale di Avellino ha ufficialmente archiviato la denuncia presentata dal sindaco di Moschiano, Sergio Pacia, e da alcuni consiglieri di maggioranza, contro l’ex sindaco Rosario Addeo e due consiglieri di minoranza, Fioravante Santaniello e Aniello Manfredi. La comunicazione accessibile, un dialogo comune – Il commento La comunicazione accessibile rappresenta un ponte tra le persone, favorendo l'inclusione e il dialogo. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Parlasco Minoranza Argomenti discussi: Dimissioni sindaco di Parlasco, la minoranza: Assenza di comunicazione e dialogo; Il sindaco di Parlasco si dimette dopo un anno e mezzo di mandato; Parlasco, il sindaco Dino Pomi rassegna le dimissioni; Parlasco: il sindaco Dino Pomi rassegna le dimissioni. Manca la fiducia di tre consiglieri. Parlasco, il sindaco Pomi si dimette: Tre consiglieri non rinnovano la fiduciaPomi, eletto solo nel 2024, dopo riunione di maggioranza: Umberto Manzoni, Marco Manzoni e Renato Busi non danno più piena fiducia. Nel rispetto delle norme ho rassegnato dimissioni. La parola passa ... leccotoday.it PARLASCO, MANCA LA FIDUCIA: SI DIMETTE IL SINDACO DINO POMIPARLASCO – L’avventura amministrativa del sindaco di Parlasco Dino Pomi, eletto il 10 giugno del 2024 con la lista civica ‘Parlasco nel cuore’, si interrompe dopo appena un anno e mezzo. Tre consiglie ... lecconews.news Le dimissioni anticipate del sindaco consentirebbero al movimento di De Luca di giocare d'anticipo facebook Cervia, il sindaco Missiroli: “Ritiro le dimissioni” x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.