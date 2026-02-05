Difese in crisi a Big Town | Siamo persone normali non preparate a questa violenza

A Big Town, nel quartiere di via Bologna a Ferrara, due uomini, Giuseppe e Mauro Di Gaetano, hanno sferrato un attacco con coltelli a un bar nel pomeriggio del 4 settembre. La violenza è scoppiata improvvisamente, dopo un incidente legato a una tanica di gasolio. I residenti parlano di persone normali, sconvolte da un gesto così brutale, che non si aspettavano di vedere in quel modo. La polizia sta indagando sulle ragioni dell’aggressione, ma intanto la comunità si chiede come sia potuto succedere.

Il 4 settembre 2023, a Big Town, nel quartiere residenziale di via Bologna a Ferrara, due uomini, Giuseppe e Mauro Di Gaetano, padre e figlio, si ritrovarono a sferrare colpi di coltello a un bar, con un’azione violenta e improvvisa, al termine di un incidente di una tanica di gasolio. Davide Buzzi, 43 anni, fu ucciso, mentre Lorenzo Piccinini, 23 anni, fu ferito. La vicenda, inizialmente interpretata come un omicidio a sangue freddo, ha visto la corte d’Assise assegnare ai due imputati due condanne di 24 anni. Ma in sede di processo, con l’udienza dedicata alle arringhe, le difese hanno cercato di mostrare il lato “umano” di due persone che, secondo loro, non avevano mai immaginato di dover fronteggiare una simile situazione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

La Procura di #Ferrara ha chiesto 24 anni di pena per Vito Mauro Di Gaetano, 43 anni, titolare del bar Big Town, e per suo padre Giuseppe, 71 anni. I due sono a processo davanti alla Corte d'Assise di Ferrara per l'omicidio di Davide Buzzi, avvenuto all'intern facebook