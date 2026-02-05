Dietro le quinte di Milano-Cortina 2026 | la partita della cybersicurezza

Le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 si avvicinano, ma dietro le quinte c’è già una battaglia importante: quella della cybersicurezza. Le autorità italiane stanno lavorando duramente per proteggere i sistemi informatici e evitare attacchi hacker durante l’evento. La sicurezza digitale diventa una priorità per garantire che tutto fili liscio, dagli impianti sportivi alle infrastrutture. La partita si gioca anche su questo fronte, mentre le squadre si preparano a gestire ogni eventualità.

Le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 non saranno soltanto una vetrina globale per lo sport, il turismo e l’immagine dell’Italia. Saranno anche uno dei più grandi stress test digitali mai affrontati dal Paese. Dietro le piste da sci, i palazzetti del ghiaccio e le cerimonie iper-mediate, si muove infatti un’infrastruttura tecnologica sterminata: reti di telecomunicazione, sistemi di ticketing, piattaforme di broadcasting, logistica, trasporti, sicurezza fisica e digitale. Un ecosistema che, secondo gli analisti di Palo Alto Networks, rappresenta un bersaglio di valore strategico senza precedenti. 🔗 Leggi su Panorama.it

