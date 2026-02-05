Dialoghi per il futuro | due ex ministri all’anteprima dell’evento Open Dialogues

A Udine, due ex ministri si incontrano per parlare di futuro e geopolitica. L’evento Open Dialogues for the Future sbarca in città e attira l’attenzione di molti. I due ex ministri discutono di problemi attuali e di come affrontare le sfide di domani, tra idee e proposte concrete. La piazza è piena, e l’atmosfera è quella di un dibattito aperto e senza filtri.

**Due ex ministri all'anteprima di Open Dialogues for the Future: il futuro della geopolitica in scena a Udine** A Udine, nel cuore del Friuli-Venezia Giulia, il futuro della geopolitica comincia a prendere forma. Il 9 febbraio, a Pordenone e Udine, si terrà la conferenza stampa anticipatoria di *Open Dialogues for the Future 2026*, evento internazionale promosso dalla Camera di Commercio di Pordenone-Udine, con il supporto telematico di The European House – Ambrosetti, diretto dal coordinatore Federico Rampini. Ma non si tratta soltanto di un evento di dialogo accademico: l'incontro, previsto per il 5 e 6 marzo 2026, è un'occasione per porre le basi su cui si costruirà il forum, con il contributo di due figure chiave della politica italiana: il presidente della Commissione Affari Esteri della Camera dei Deputati, Giulio Tremonti, e l'ex premier Paolo Gentiloni, che oggi ricopre il ruolo di co-chair della Task Force sulla crisi del debito dell'Onu.

