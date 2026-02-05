Diabete e giovinezza | come vivere la condizione a 20 anni secondo l’esperienza di Bova

A Bova Marina, un giovane di 20 anni ha raccontato come affronta il diabete. Domenica pomeriggio, ha parlato del suo percorso, delle difficoltà e di come cerca di vivere normalmente nonostante la malattia. La presentazione del libro “Io e Lei” ha attirato diverse persone curiose di conoscere questa storia di vita.

**Come si vive il diabete a 20 anni: la storia di un amore impossibile** A Bova Marina, nella provincia di Reggio Calabria, domenica 8 febbraio alle ore 16:30, si è svolta una presentazione unica nel suo genere: quella del libro "Io e Lei. Storia di un amore dolce", scritto da Leo Plutino, protagonista della narrazione. Il volume racconta l'esperienza personale dell'autore, convivere con il diabete sin da giovane, a vent'anni. La presentazione è stata organizzata presso il Tempio della Musica di Bova Marina, un evento che non è soltanto un incontro letterario, bensì un momento di riflessione e sensibilità sul tema della malattia cronica.

