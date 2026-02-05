Derby Scudetto gli impegni di Inter e Milan fino allo scontro diretto di marzo

A marzo, il derby tra Milan e Inter potrebbe decidere il titolo di campione d’Italia. Entrambe le squadre si preparano a un percorso intenso con partite impegnative prima dello scontro diretto. Il Milan di Allegri e l’Inter di Chivu sono chiamate a fare punti per arrivare al grande match in forma e con il morale alle stelle. La corsa allo Scudetto si fa sempre più avvincente.

L'Inter di Cristian Chivu guida la classifica del campionato di Serie A 2025-2026, attualmente, con 55 punti dopo 23 giornate; il Milan di Massimiliano Allegri insegue con 50, sempre dopo 23 gare disputate. Più staccati, Napoli (46 punti), Juventus (45), Roma (43) e Como (41). Al momento, dunque, se c'è un duello Scudetto nel nostro campionato, è sicuramente il derby tutto milanese. Secondo molti opinionisti, la vittoria del titolo 2026 potrebbe decidersi, o, perlomeno, indirizzarsi, proprio nel derby della Madonnina in programma il prossimo 8 marzo, a 'San Siro', con il Diavolo padrone di casa.

