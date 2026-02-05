Depuratore | nuove opere elettromeccaniche per la delocalizzazione in Italia

A Pantano Basso, nel territorio di Termoli, si sta avviando una nuova fase della delocalizzazione del depuratore del porto. Sono stati approvati i lavori per le nuove opere elettromeccaniche, che consentiranno di spostare definitivamente l’impianto. I lavori, attesi da tempo, inizieranno nelle prossime settimane e cambieranno il volto di questa zona.

**Depuratore: il via libera per l'opera elettromeccanica a Pantano Basso** A Pantano Basso, nel cuore del territorio termolese, si sta concretizzando una nuova fase cruciale del processo di delocalizzazione del depuratore del porto. Oggi, 5 febbraio 2026, l'azienda Acea Molise ha autorizzato il subappalto per le **opere elettromeccaniche elettriche del Lotto 3**, segmento strategico dell'intero impianto di depurazione in costruzione. Il progetto, con un valore di 1,14 milioni di euro, è affidato al Raggruppamento Temporaneo di Imprese Giacchini Srl (mandataria) e a Ternana Impianti Srl (mandante), due aziende con un'esperienza consolidata nel settore della costruzione e dell'impiantistica.

