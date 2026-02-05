Depuratore | nuove opere elettromeccaniche per la delocalizzazione in Italia
A Pantano Basso, nel territorio di Termoli, si sta avviando una nuova fase della delocalizzazione del depuratore del porto. Sono stati approvati i lavori per le nuove opere elettromeccaniche, che consentiranno di spostare definitivamente l’impianto. I lavori, attesi da tempo, inizieranno nelle prossime settimane e cambieranno il volto di questa zona.
**Depuratore: il via libera per l’opera elettromeccanica a Pantano Basso** A Pantano Basso, nel cuore del territorio termolese, si sta concretizzando una nuova fase cruciale del processo di delocalizzazione del depuratore del porto. Oggi, 5 febbraio 2026, l’azienda Acea Molise ha autorizzato il subappalto per le **opere elettromeccaniche elettriche del Lotto 3**, segmento strategico dell’intero impianto di depurazione in costruzione. Il progetto, con un valore di 1,14 milioni di euro, è affidato al Raggruppamento Temporaneo di Imprese Giacchini Srl (mandataria) e a Ternana Impianti Srl (mandante), due aziende con un’esperienza consolidata nel settore della costruzione e dell’impiantistica. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Approfondimenti su Depuratore Italia
Nuove Acque, la frazione di Pocaia a Sansepolcro collegata al depuratore della rete fognaria
Nuove Acque annuncia il pieno funzionamento dell’impianto di collegamento tra la frazione di Pocaia e il depuratore di Sansepolcro.
Johnny depp tra cinema e arte scoperte delle sue nuove opere in Italia
Ultime notizie su Depuratore Italia
Argomenti discussi: Depuratore: nuovo passo in avanti sul percorso di delocalizzazione con le opere elettromeccaniche.
Acque Pubbliche Savonesi, a Stella completate le nuove opere per la depurazioneAcque Pubbliche Savonesi, a Stella completate le nuove opere per la depurazione ... msn.com
Depuratore del Garda, c’è il progetto definitivo: lavori al via nel 2027L’impianto sorgerà a Lonato. Il primo lotto prevede la realizzazione del collettore da Toscolano a Lonato, quindi una nuova tubazione da Toscolano a Salò. Costi saliti a 260 milioni di euro. quibrescia.it
Sestri L.: al via la posa delle nuove reti fognarie per il depuratore di Ramaia SESTRI LEVANTE - Lunedì partono i lavori per la realizzazione di nuove reti fognarie nel comune di Sestri Levante. L’intervento, concordato con l’Amministrazione comunale e realizz facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.