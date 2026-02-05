Alex Del Piero dice che la Juventus può ancora lottare per lo scudetto. Secondo l’ex campione, Spalletti ha dato una svolta alla squadra, creando un’identità che mancava. La squadra sembra aver trovato nuovo slancio e può ancora dire la sua in campionato.

Alex Del Piero, in un’intervista al Corriere della Sera, ha parlato della lotta scudetto e della Juventus sotto la guida di Luciano Spalletti. Rabiot ha detto che la lotta per lo scudetto sarebbe già conclusa, se non ci fosse il Milan. Condivide? “Non credo. Poi è indubbio che i rossoneri siano la squadra, con l’Inter, ad avere maggiori chance di ambire allo scudetto. Ma ci sono altri candidati”. La sua Juventus può tornare in corsa? “Perché no? Nell’ambiente si respira una ritrovata fiducia. Lo spogliatoio può e deve ritornare a crederci. Bisogna sempre puntare al massimo e qualora la squadra infilasse quattro-cinque vittorie di fila, considerando anche il big match di San Siro con l’Inter, nulla sarebbe più scontato”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Del Piero: “La Juventus può tornare in corsa per lo scudetto, Spalletti ha dato una sterzata creando identità nel gruppo”

Del Piero si sbilancia sulla corsa scudetto e mette in guardia Yildiz.

