Dopo settimane di tensione, il governo di Giorgia Meloni sta preparando un nuovo giro di modifiche al decreto sicurezza. La decisione potrebbe arrivare già nelle prossime ore, in un momento di forte scrutinio dopo le violenze di Torino. Il segnale politico è chiaro: il governo vuole mostrare fermezza e determinazione.

Il segnale atteso da settimane dal governo guidato da Giorgia Meloni potrebbe arrivare nelle prossime ore. Dopo i recenti scontri di Torino, l'esecutivo è pronto a portare un decreto legge e un disegno di legge " a tutela della sicurezza dei cittadini e dell'ordine pubblico " sul tavolo del Consiglio dei ministri, convocato nel tardo pomeriggio. I provvedimenti sono stati perfezionati nella giornata di ieri, al termine di una lunga serie di riunioni tecniche proseguite fino a notte fonda.

© Dayitalianews.com - Decreto Sicurezza, le modifiche richieste dal Presidente della Repubblica

