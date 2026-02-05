Decreto Ponte sullo Stretto saltano il commissario e i limiti alla magistratura contabile

Matteo Salvini dovrà rinunciare a nominare Pietro Ciucci come commissario per il ponte sullo Stretto di Messina. Il governo ha deciso di andare avanti senza questa figura, lasciando in sospeso la nomina e aprendo una nuova fase per il progetto. La scelta arriva dopo settimane di tensioni e discussioni tra i rappresentanti politici e le autorità coinvolte.

Matteo Salvini dovrà rinunciare a nominare Pietro Ciucci " commissario per il ponte sullo Stretto di Messina ". Nel testo del decreto, approvato nella riunione del Consiglio dei ministri di giovedì pomeriggio, salta la norma che prevedeva la nomina di Ciucci, ad della S tretto di Messina Spa, a commissario per "coordinare" l'iter legislativo finalizzato a riscrivere la delibera del Cipess, il comitato di Palazzo Chigi per i grandi piani pubblici, che deve approvare il progetto del ponte. Non solo. Spariscono anche i commi che vietavano alla Corte dei Conti di poter valutare la legittimità di gran parte degli atti e che avevano scatenato le proteste dei magistrati contabili, attirando l'attenzione del Quirinale che aveva chiesto modifiche.

