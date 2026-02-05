Decisioni che cambiano ogni giorno | il caos invade Palazzo Chigi e la vita quotidiana

Le decisioni cambiano ogni giorno e creano confusione. Palazzo Chigi sembra un teatro di improvvisi cambi di rotta, con politici che si muovono senza una linea chiara. La gente fatica a capire cosa succede e la vita quotidiana si complica. Le variazioni di comportamenti e scelte impattano sulla normale routine di cittadini e imprese, rendendo tutto più difficile da prevedere.

Sarà sfuggita a pochi la variazione (in peggio) di alcuni comportamenti umani che da qualche tempo dominano la scena. Esso è riassumibile in poche parole: comunicare oggi una decisione più o meno importante e smentirla, sempre più spesso, il giorno successivo. Quel modo di agire vale per ogni genere di decisioni, dalle meno significative a quelle che condizioneranno il normale modo di vivere, la routine. Ragionando ex adverso, una prima considerazione che emerge con immediatezza è la seguente. Secondo una prassi adottata da tempo, per comunicare il tempo di inizio e quello della fine di una qualsiasi attività, non solo fisica, più o meno significativa, tale operazione, per l'inizio e per la fine, deve essere comunicata ai naturali destinatari con un "congruo preavviso".

