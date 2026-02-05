Debiti da eredità | come i governi pagano le scelte dei predecessori

Il sindaco di Cadoneghe, Marco Schiesaro, ha risposto alle critiche del consigliere Enrico Scacco, ricordando che il Comune si trova a dover affrontare più di 10 milioni di euro di debiti lasciati dalle passate amministrazioni. Schiesaro ha sottolineato che queste scelte si riflettono sulle spese di oggi, anche per le strutture scolastiche che risultano in condizioni di abbandono. La polemica si accende mentre l’amministrazione cerca di rimettere in sesto il bilancio e migliorare i servizi per i cittadini.

**Cadoneghe, 5 febbraio 2026 –** Il sindaco di Cadoneghe, Marco Schiesaro, ha attaccato una dichiarazione del consigliere Enrico Scacco, riferendosi a strutture scolastiche considerate "abbandonate", con un colpo di spettacolo: "Chi oggi governa a Cadoneghe lo fa anche pagando oltre 10 milioni di euro di debiti ereditati". È un'affermazione forte, lanciata in mezzo a una serie di polemiche sulla scuola, in un momento in cui il bilancio comunale è già pesantemente influenzato da obblighi finanziari accumulati nel tempo. Il primo cittadino ha parlato di interventi realizzati negli ultimi anni: dalla rimozione dell'amianto alla scuola Don Milani, al rifacimento degli impianti termici alla Boschetti Alberti, fino a investimenti per l'asilo nido Montessori.

