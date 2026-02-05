De Siervo senza mezzi termini | Le tifoserie in questo momento non sono all’altezza del campionato L’attacco dell’ad della Serie A

De Siervo non le manda a dire. Durante un’intervista, l’amministratore delegato della Serie A ha criticato duramente le tifoserie italiane, affermando che in questo momento non sono all’altezza del campionato. Ha sottolineato come il comportamento di alcuni supporter stia danneggiando l’immagine del calcio italiano e ha invitato le società a intervenire. Le sue parole arrivano in un momento delicato, con alcuni stadi che registrano episodi di violenza e poca partecipazione.

De Siervo senza mezzi termini: «Le tifoserie in questo momento non sono all'altezza del campionato». Ecco che cosa ha detto l'ad della Serie A. Luigi De Siervo, amministratore delegato della Lega Serie A, ha parlato durante l'evento di collaborazione tra Haier e la Lega. Queste le sue dichiarazioni. INNOVAZIONE E REF CAM – «Ce lo invidiano in tutto il mondo. Siamo l'unica lega che racconta tre partite a turno direttamente dal campo e presto saliremo a cinque. È un'occasione straordinaria per far vivere ai tifosi la prospettiva degli arbitri. De Siervo lancia la frecciata: «Le tifoserie in questo momento non sono all'altezza della Serie A!» De Siervo, amministratore delegato della Lega Serie A, non le manda a dire. De Siervo sul petardo: "Le tifoserie non sono all'altezza del campionato" Durante un evento organizzato per annunciare la collaborazione tra Haier e la Lega Serie A, Luigi De Siervo ha parlato di diversi temi legati al calcio italiano. "Petardo in Cremonese-Inter Abbiamo condannato il fatto, come ogni atto di violenza. Il momento è delicato e le tifoserie tutte si stanno dimostrando non all'altezza del campionato. Gli interventi ci sono

