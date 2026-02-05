De Siervo senza mezzi termini | Le tifoserie in questo momento non sono all’altezza del campionato L’attacco dell’ad della Serie A

De Siervo non le manda a dire. Durante un’intervista, l’amministratore delegato della Serie A ha criticato duramente le tifoserie italiane, affermando che in questo momento non sono all’altezza del campionato. Ha sottolineato come il comportamento di alcuni supporter stia danneggiando l’immagine del calcio italiano e ha invitato le società a intervenire. Le sue parole arrivano in un momento delicato, con alcuni stadi che registrano episodi di violenza e poca partecipazione.

De Siervo senza mezzi termini: «Le tifoserie in questo momento non sono all'altezza del campionato». Ecco che cosa ha detto l'ad della Serie A. Luigi De Siervo, amministratore delegato della  Lega Serie A, ha parlato durante l'evento di collaborazione tra  Haier  e la Lega. Queste le sue dichiarazioni. INNOVAZIONE E REF CAM  –  «Ce lo invidiano in tutto il mondo. Siamo l'unica lega che racconta tre partite a turno direttamente dal campo e presto saliremo a cinque. È un'occasione straordinaria per far vivere ai tifosi la prospettiva degli arbitri.

Durante un evento organizzato per annunciare la collaborazione tra Haier e la Lega Serie A, Luigi De Siervo ha parlato di diversi temi legati al calcio italiano.

