De Sica ritorna nel giallo delle nevi con un racconto che punta al cuore della tragedia
Christian De Sica torna sul set con un nuovo giallo ambientato sulle nevi. Il suo film,
**Agata Christian – Delitto sulle nevi**, il giallo di **Christian De Sica** torna a far parlare di sé, in un film che punta al cuore della tragedia con un tocco di commedia, un mix di tipo fissi e un sorriso in mezzo alla neve. Il film, presentato in anteprima a **Valle d’Aosta** — una regione che si presenta come un paesaggio di montagne innevate, isolato, ma non privo di segreti — è stato accolto con entusiasmo, o forse con uno sguardo incuriosito, e soprattutto da parte di coloro che seguono da vicino la storia di De Sica, ormai ormai un protagonista del cinema italiano in un momento in cui la cultura cinematografica è in continua rivisitazione.🔗 Leggi su Ameve.eu
Approfondimenti su De Sica Delitto
Agata Christian, il giallo che fa ridere: quando De Sica indaga (davvero) sul delitto sulle nevi
Agata Christian, il caso che ha catturato l’attenzione, si trasforma in un ibrido tra giallo e commedia.
Agata Christian – Delitto sulle nevi, recensione: Christian De Sica e Lillo in un film a metà tra il giallo e la commedia
Un nuovo film unisce il giallo alla commedia, con Christian De Sica e Lillo Petrolo protagonisti.
Ultime notizie su De Sica Delitto
