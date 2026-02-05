De Rossi parla di Norton-Cuffy in conferenza stampa. Dice di averlo sempre visto concentrato e parte del gruppo, ma lascia aperta la porta a una possibile partenza se arriva l’offerta giusta. La situazione resta in bilico e i tifosi aspettano sviluppi.

De Rossi su Norton-Cuffy in conferenza stampa: «L’ho sempre visto concentrato e dentro questa squadra. Ma se c’è l’offerta giusta.». Daniele De Rossi ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match tra il suo Genoa e il Napoli di Antonio Conte. Il tecnico ha parlato proprio del collega rivale, oltre che di Norton-Cuffy, obiettivo di mercato della Juve. CALCIOMERCATO JUVE LIVE NORTON-CUFFY – « Ho visto tutti molti concentrati. E chi è andato via mi ha detto che voleva andare via, anche in caso delle cessioni non pianificate come quella di Thorsby. Un giocatore come lui va ascoltato. Anche se rientrava nei nostri piani va ascoltato e se c’è l’offerta giusta va anche accontentato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

De Rossi su Norton-Cuffy: «L'ho sempre visto concentrato e dentro questa squadra. Ma se c'è l'offerta giusta…»

In vista della partita tra Genoa e Bologna, Daniele De Rossi ha commentato il momento della sua squadra, sottolineando l'importanza del lavoro quotidiano e della mentalità.

