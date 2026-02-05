Dazn e Abb puntano i riflettori sul futuro degli impianti sportivi con Stadi 5.0

Dazn e Abb lanciano “Stadi 5.0”, una serie in sei episodi che mostra come gli stadi cambiano grazie a tecnologia e sostenibilità. Le telecamere si concentrano su impianti che si trasformano, con nuove luci, sistemi di sicurezza e soluzioni ecologiche. Lo scopo è spiegare come il futuro degli impianti sportivi sta prendendo forma, puntando su innovazione e rispetto per l’ambiente.

Dazn Italia e Abb Electrification Italia lanciano la seconda stagione di “Stadi 5.0”, il format che racconta come gli stadi stiano evolvendo grazie a innovazione, sostenibilità e nuovi modelli di sviluppo. A partire da domenica, la nuova stagione proporrà sei episodi on demand dedicati alla trasformazione degli impianti sportivi italiani e internazionali. Attraverso analisi di esperti, casi reali e discussioni in studio, “Stadi 5.0” esplorerà come gli stadi si stanno trasformando in hub più sicuri, più efficienti e sempre più multifunzionali. A guidare il racconto saranno i volti e talent di Dazn: Federica Zille, affiancata da Pierluigi Pardo, Dario Marcolin e Massimo Ambrosini, con la collaborazione del giornalista economico-finanziario Marco Bellinazzo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

