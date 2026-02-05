Questa sera al PalaTerni arrivano D’Avena, Brignano e D’Alessio. La serata unisce musica, comicità e sport, nel primo grande appuntamento di un calendario ricco di eventi che animeranno l’Umbria Forum nei prossimi mesi. Un modo per il pubblico di Terni di vivere una serata diversa, tra intrattenimento e allegria.

TERNI Tra musica, sport e spettacolo Umbria Forum apre il 2026 con un corposo calendario di eventi musicali e sportivi al PalaTerni. Tra le proposte in calendario, il concerto di Cristina D’avena (12 febbraio) e la terza stagione dello spettacolo Esperienze D.M. che vede come protagonisti i celebri youtuber Awed – Dadda – Dose. Umbria Forum ospiterà inoltre le prove e la data zero di tre attesi tour del 2026 che partiranno proprio dal PalaTerni: quello dell’artista Enrico Brignano (7 marzo) nello spettacolo “Bello di mamma!”, quello di Gigi D’Alessio (15 marzo) e a seguire quello del giovane rapper Frah Quintale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - D’Avena, Brignano e D’Alessio al PalaTerni

Approfondimenti su D'Avena Brignano D’Alessio

Il PalaTerni ospiterà un concerto gratuito di Cristina D'Avena giovedì 12 febbraio 2026.

Cristina D’Avena tornerà al PalaTerni nel 2026, portando con sé il suo repertorio musicale.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su D'Avena Brignano D’Alessio

Argomenti discussi: D’Avena, Brignano e D’Alessio al PalaTerni; PalaTerni. Cristina D'Avena, Frah Quintali, Gigi d'Alessio, Gianni Morandi, Enrico Brignano, e molto altro; PalaTerni. Cristina D'Avena, Frah Quintali, Gigi d'Alessio, Gianni Morandi, Enrico Brignano, e molto altro; Cristina D’Avena, Gigi D’Alessio e Gianni Morandi: Umbria Forum inizia il 2026 col botto.

Cristina D’Avena, Brignano, Frah Quintale e ancora musica, sport e spettacolo: gli eventi 2026 al PalaTerniCristina D’Avena, Enrico Brignano, Frah Quintale, Gigi D’Alessio, Gianni Morandi. E ancora musica, sport e spettacolo. Ricco il calendario degli eventi firmati Umbria forum al PalaTerni per il 2026. T ... umbria24.it

Terni, Umbria Forum lancia il calendario 2026: al PalaTerni attesi Brignano, Morandi, Gigi D'Alessio, Frah Quintale, Valentina PersiaDopo un 2025 trionfale, Gigi D’Alessio è pronto a ripartire con un nuovo, attesissimo capitolo live: annunciata la data zero di Gigi Palasport che debutterà ufficialmente il 15 marzo al PalaTerni di ... corrieredellumbria.it

Cristina D'Avena, Brignano, Frah Quintale e ancora musica, sport e spettacolo: gli eventi 2026 al PalaTerni x.com