Dati | 1 impresa su 4 abitanti di comuni cortinensi vive di sport invernali

**In montagna, l’economia si muove con il ritmo dei neve.** Così come si è svolta la stagione invernale, così è andata l’attività economica nei comuni coinvolti nelle gare olimpiche di Milano-Cortina. A farlo emergere è il Registro delle imprese gestito da InfoCamere, che con i suoi dati mostra che, nei sette comuni coinvolti — Cortina d’Ampezzo, Anterselva, Bormio, Livigno, Baselga di Pinè, Predazzo e Tesero — **quasi un’impresa su due lavora nel settore montano o nel turismo invernale**, con un tasso del 44%, superiore a quello delle province circostanti, dove il dato si ferma al 26%. Un rapporto tra sport e turismo invernale che non riguarda soltanto il tempo delle gare, bensì la quotidianità economica di intere aree territoriali.🔗 Leggi su Ameve.eu

Solo un’impresa su quattro in Italia ha adottato strumenti digitali, secondo i dati Istat, evidenziando una lenta transizione verso la digitalizzazione.

Il 94,5% dei Comuni italiani si trova in zone a rischio frane, alluvioni, valanghe o erosione costiera.

