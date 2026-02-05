Danni alle imprese | ‘il ristoro inadeguato è un problema urgente

Franz Di Bella, vicepresidente vicario di Confindustria Catania, si sfoga sulla situazione delle imprese colpite dal ciclone Harry. Secondo lui, i ristori finora promessi sono troppo bassi e arrivano troppo tardi. Le aziende della costa catanese hanno subito danni ingenti, e molte si sentono abbandonate. La preoccupazione cresce tra gli imprenditori, che chiedono risposte concrete prima che sia troppo tardi.

Franz Di Bella, vicepresidente vicario di Confindustria Catania, ha espresso la sua preoccupazione riguardo all’inadeguatezza dei ristori forniti alle imprese colpite dal ciclone Harry, in un’area che ha visto danni ingenti, soprattutto in zone come la zona della costa catanese. Le misure adottate finora, secondo il suo pensiero, non riescono a coprire il costo reale della ricostruzione, e non basta nemmeno per far fronte alle esigenze immediate. I ristori previsti, con un modello a 40% a fondo perduto e 60% a tasso zero, risultano insufficienti per un impatto così massivo, soprattutto per imprese che hanno perso infrastrutture, attrezzature, e in alcuni casi, l’intero esercizio. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Danni alle imprese: ‘il ristoro inadeguato è un problema urgente Approfondimenti su Confindustria Catania Maltempo, danni e malumore. Castelnuovo resta... asciutto. Nessun ristoro dalla Regione Castelnuovo Magra resta senza fondi per i danni del maltempo. Digitale, Cavedagna: «I giganti rischiano di fare danni alle piccole imprese che sono il cuore dell’Ue» L'eurodeputato Stefano Cavedagna di Fratelli d’Italia ha evidenziato come i giganti del digitale possano mettere a rischio le piccole imprese, considerate il cuore dell’economia europea. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Confindustria Catania Argomenti discussi: Ciclone Harry, pubblicato l’avviso per segnalare i danni alle imprese agricole; Fondo Mutualistico Nazionale - AGRICAT - regione campania; Ciclone Harry, tre milioni per risarcire i danni alle imbarcazioni e alle imprese di acquacoltura: ecco come fare richiesta; Ciclone Harry, pressing del governo sulle compagnie per i rimborsi alle imprese. Ma i danni sono fuori dalle polizze catastrofali obbligatorie. Ristori alle imprese, subito fino a 20mila euro per i danni del ciclone Harry, ecco come chiederliSarà il dipartimento Attività produttive della Regione siciliana a ricevere le richieste di ristoro da parte delle imprese costiere colpite dal ciclone Harry e a stilare un elenco in modo ... canicattiweb.com Ciclone Harry, tre milioni per risarcire i danni alle imbarcazioni e alle imprese di acquacoltura: ecco come fare richiestaI fondi saranno destinati ai pescatori e agli impianti produttivi del settore ittico. L'assessore Sammartino: Aiutiamo le aziende a riprendersi al più presto ... palermotoday.it Ristori alle imprese, subito fino a 20mila euro per i danni del ciclone Harry, ecco come chiederli facebook Ristori alle imprese, subito fino a 20mila euro per i danni del ciclone Harry, ecco come chiederli x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.