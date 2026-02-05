Dance Studio Alice Rondelli supera l’audizione ed entra alla Wiener Staatsoper Ballettakademie

Alice Rondelli ha superato l’audizione e adesso farà parte della Wiener Staatsoper Ballettakademie. La giovane ballerina di Capriate San Gervasio ha realizzato un sogno dopo anni di studio alla Dance Studio, una scuola che da oltre dieci anni insegna danza ai ragazzi della bergamasca. Ora si prepara a vivere un’esperienza importante in una delle accademie di balletto più prestigiose.

Capriate San Gervasio. Dal 2010 la scuola Dance Studio trasmette ai ragazzi e alle ragazze di tutta la bergamasca la passione per la danza. Tra questi giovani ballerini c'è anche Alice Rondelli, classe 2015, da quasi 6 anni allieva della scuola di Capriate San Gervasio, che sabato 31 gennaio ha superato l'audizione per entrare alla Ballettakademie della Wiener Staatsoper, in Austria, diretta da Alessandra Ferri, ballerina italiana di fama mondiale. Fin da subito l'insegnante e direttrice Zvetomira Todorova ha notato il grande talento della sua giovane allieva per la danza classica e, con il supporto dei genitori, l'ha inserita in un percorso intensivo che l'ha portata nelle condizioni di poter affrontare l'audizione.

