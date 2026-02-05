Dalla ragazza 70 ‘non ricordo' | su cosa è fondato il ricorso in appello di Ciro Grillo condannato per stupro

Ciro Grillo ha presentato ricorso in appello contro la condanna per violenza sessuale di gruppo inflitta in primo grado. La decisione arriva dopo che la sentenza ha condannato anche altri tre imputati, tra cui Edoardo Capitta, Vittorio Lauria e Francesco Corsiglia. Il processo si concentra sulla testimonianza della ragazza, che ha detto di non ricordare molti dettagli. La difesa punta a dimostrare che ci sono dubbi sulla ricostruzione dei fatti. La vicenda resta ancora aperta e potrebbe riservare nuovi sviluppi.

È stato presentato nei giorni scorsi il ricorso contro la sentenza di condanna per violenza sessuale di gruppo inflitta in primo grado a Ciro Grillo, Edoardo Capitta, Vittorio Lauria e Francesco Corsiglia. Ecco su cosa è fondato il ricorso del figlio del fondatore del Movimento 5 Stelle.

