Dalla racchetta al treno | Jannik Sinner controllore d’eccezione per Milano-Cortina VIDEO

Jannik Sinner ha fatto il controllore alla stazione di Milano Centrale. Per un giorno, l’azzurro ha lasciato la racchetta e si è messo in divisa per timbrare i biglietti dei passeggeri di un treno simbolico diretto verso i Giochi invernali di Milano-Cortina 2026. La scena ha sorpreso molti passanti, che l’hanno visto mentre svolgeva il suo ruolo con naturalezza. Un gesto originale, che ha attirato l’attenzione di chi era presente e ha fatto parlare sui social.

