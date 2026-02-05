Dalla racchetta al treno | Jannik Sinner controllore d’eccezione per Milano-Cortina VIDEO

Jannik Sinner ha fatto il controllore alla stazione di Milano Centrale. Per un giorno, l’azzurro ha lasciato la racchetta e si è messo in divisa per timbrare i biglietti dei passeggeri di un treno simbolico diretto verso i Giochi invernali di Milano-Cortina 2026. La scena ha sorpreso molti passanti, che l’hanno visto mentre svolgeva il suo ruolo con naturalezza. Un gesto originale, che ha attirato l’attenzione di chi era presente e ha fatto parlare sui social.

Il tennista azzurro Jannik Sinner, per un giorno ha lascito la racchetta vestendo i panni di controllore ferroviario: tutto questo è accaduto nella giornata odierna alla stazione di Milano Centrale, dove l'altoatesino ha timbrato i biglietti dei passeggeri di un treno simbolico diretto verso i Giochi invernali di Milano-Cortina 2026.

