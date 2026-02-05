Questa sera si svolge un concerto speciale dedicato agli animali. Marco Maggiore, musicista, suonerà per raccogliere fondi e sensibilizzare il pubblico sulla tutela degli animali domestici. In famiglia, racconta, ha un cane e un gatto e nutre un amore incondizionato per gli animali. La serata promette di essere un momento di solidarietà e di passione per chi ama i quattro zampe.

"In famiglia abbiamo un cane, un gatto e in generale un amore incondizionato per gli animali". E ai quattro zampe Marco Maggiore dedicherà il suo talento musicale. Domani alle 21 sarà protagonista di un concerto il cui incasso sarà devoluto alla Protezione animali di Legnano (Pal). Le porte si apriranno alle 20, all’Auditorium comunale di Cerro Maggiore. Il celebre batterista e produttore, noto per le sue collaborazioni con artisti quali Sting, Zucchero e Renato Zero, ci farà conoscere il suo spettacolo in solitaria: Beatman. Maggiore, batterista e cantante, è una figura eclettica del panorama musicale italiano e internazionale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Dalla parte degli animali. Concerto per la solidarietà

