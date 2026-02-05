Dalla cameretta agli stadi Geolier non perde le origini e il sogno diventa collettivo VIDEO
Geolier ha portato la sua musica dalla cameretta di Napoli agli stadi pieni di fan. Nonostante il successo, il rapper non si allontana mai dalle sue radici e continua a parlare della sua città. All’inizio, non c’era niente: né palchi, né luci, né pubblico, solo il sogno di farsi ascoltare. Ora, invece, il suo nome riempie gli stadi e le strade di Napoli.
Geolier: dalla cameretta agli stadi, senza mai allontanarsi da Napoli e perdere le origini. All’inizio non c’erano palchi, né luci, né folla. C’era una cameretta. E una voce che provava a farsi spazio. Le prime canzoni di Geolier nascono così: in un luogo piccolo, privato, quasi invisibile. Non c’è ancora l’idea del successo, solo l’urgenza di dire qualcosa nel modo più diretto possibile. Testi crudi, dialetto stretto, basi essenziali. Nessun compromesso, perché quando parti da zero non hai niente da perdere. E forse è proprio lì che si costruisce l’identità: quando scrivi senza pensare a chi ti ascolterà, ma solo a non tradire quello che sei. 🔗 Leggi su 361magazine.com
