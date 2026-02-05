Dal tennis alle Olimpiadi Schiavone è la tedofora | Un grande orgoglio

Francesca Schiavone torna a Milano, questa volta non come tennista, ma come portatrice della fiaccola olimpica. La ex campionessa, nata proprio a Milano nel 1980, ha accettato con entusiasmo di essere la tedofora. Per lei, è un grande onore rappresentare la città e il paese in un momento così speciale. La sua storia, fatta di successi e sacrifici, si intreccia ora con le Olimpiadi, portando con sé il simbolo di determinazione e passione.

A Milano porterà la fiaccola anche una. leonessa. Stiamo parlando di Francesca Schiavone, nata a Milano nel 1980, la straordinaria ex tennista, una delle migliori italiane della storia, che nel 2010 ha vinto, prima italiana di sempre, il Roland Garros, uno dei quattro slam. A Parigi, nel 2010, la "leonessa", soprannome che ne certifica la grande grinta e determinazione, ha compiuto un vero e proprio capolavoro che ha 'rischiato' di bissare l'anno successivo quando perse solo in finale. Tanti i successi della Schiavone anche con la nazionale italiana, tra i quali le tre Fed Cup del 2006, 2009 e 2010.

