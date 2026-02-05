Dal fermo preventivo al divieto di coltelli ai minori cosa c’è nel nuovo pacchetto sicurezza

Il governo ha finalmente approvato il nuovo pacchetto sicurezza, che contiene diverse misure per contrastare la criminalità. Tra le novità più rilevanti, ci sono il divieto di portare coltelli ai minori e il rafforzamento delle verifiche preventive. Il decreto è stato limato negli ultimi giorni e ora è legge. Le autorità si preparano a mettere in atto le nuove regole, con l’obiettivo di aumentare la sicurezza nelle strade e nelle scuole.

Il pacchetto sicurezza, e in particolare il nuovo decreto, tanto annunciato e più volte limato nelle ultime ore, è cosa fatta. E nella stesura circolata mentre il Consiglio dei ministri è ancora in corso, si capisce che forma è stata data alle parti più spinosi del nuovo intervento voluto in particolare da Giorgia Meloni e Matteo Piantedosi. A cominciare dal fermo preventivo e dalla stretta sui coltelli ai minorenni. Il fermo preventivo. L’elemento di chiarezza, rispetto alle ultime ore, a proposito del fermo preventivo riguarda soprattutto il ruolo del pm che potrà intervenire per valutare il fermo perché riceverà “ immediata comunicazione ” e “se riconosce che non ricorrono le condizioni ordina il rilascio della persona accompagnata”.🔗 Leggi su Open.online

Questa mattina il governo ha presentato i punti principali del nuovo decreto sicurezza, che sarà discusso nel Consiglio dei ministri.

Nei giorni scorsi il governo ha approvato un nuovo decreto sicurezza che introduce misure più severe contro l’uso di armi bianche e la presenza di minori con coltelli.

