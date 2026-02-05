D’Agostino | Vergara? Se il Napoli fosse stato al completo non avrebbe giocato neanche a nascondino

Gaetano D’Agostino non ha risparmiato commenti sulla polemica di Antonio Conte. L’ex centrocampista e allenatore ha detto che se il Napoli fosse stato al completo, Vergara non sarebbe nemmeno sceso in campo. D’Agostino ha parlato anche del modo in cui si affrontano le discussioni nel calcio italiano, definendolo spesso troppo concentrato sulle lamentele piuttosto che sui fatti.

"> Gaetano D’Agostino, ex centrocampista e allenatore, è intervenuto ai microfoni di Cronache di Spogliatoio soffermandosi sulla polemica sollevata da Antonio Conte in merito al calendario e, più in generale, sulla cultura delle lamentele nel calcio italiano. «Noi ci lamentiamo sempre a fatto compiuto, ma le soluzioni devono trovarle gli allenatori. Prendono otto milioni di euro l’anno e non parlo solo di Conte», ha spiegato D’Agostino. «Ci lamentiamo sempre perché c’è una criticità di fondo in Italia. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

D’Agostino non le manda a dire e si rivolge direttamente a Conte, ricordando che prende 8 milioni l’anno e si lamenta dei calendari stretti.

