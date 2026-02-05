Dacia Bigster supera le 100mila unità prodotte in un anno | successo di vendita sorprende il mercato auto

La Dacia Bigster ha toccato un traguardo importante, superando le 100mila unità prodotte in un anno. Il SUV romeno sta conquistando il mercato e sorprende tutti per le sue vendite. La casa automobilistica francese che lo produce si ritrova con un risultato inaspettato che rafforza la sua presenza nel segmento.

**Dacia Bigster ha superato le 100mila unità prodotte in un anno: il successo del nuovo SUV romeno è un colpo di fortuna per la casa automobilistica francese.** A soli undici mesi dalla sua presentazione ufficiale, l’auto che ha portato Dacia a far registrare un andamento positivo nel segmento C, si conferma una vera e propria sorpresa di mercato. Il numero esatto è: **100.000 unità**. Lo stabilimento di **Mioveni, in Romania**, ha prodotto la cifra in soli **11 mesi di attività**, un tempo impressionante considerando la complessità della catena di produzione e il rilievo del modello all’interno del gruppo Stellantis.🔗 Leggi su Ameve.eu

