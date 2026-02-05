La giustizia americana ha reso pubblica una deposizione video di quasi due ore, risalente al 2010, legata a un caso contro Jeffrey Epstein. Nel filmato, una donna chiede all’imputato quanto tempo abbia provato attrazione sessuale verso minorenni. Epstein risponde con incredulità, chiedendo se la domanda sia uno scherzo. La registrazione rivela dettagli inquietanti sulle accuse che circondano il suo nome, aggiungendo nuovi elementi alle indagini ancora in corso.

L’ultima pubblicazione di documenti relativi alle indagini del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti su Jeffrey Epstein include una deposizione video di un’ora e mezza risalente al febbraio 2010 relativa a una causa intentata nel 2008 da una querelante, indicata come L.M., che sostiene di aver subito abusi quando era ancora minorenne. Nel video, l’imprenditore morto in carcere nel 2019 viene interrogato da Brad Edwards, avvocato di L.M, mentre compare anche la voce di Michael Pike, difensore di Epstein. “Da quanto tempo sei sessualmente attratto da donne minorenni?” chiede Edwards. “Mi prendi in giro?” risponde inizialmente Epstein, per poi aggiungere che non intende rispondere. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Da quanto tempo sei sessualmente attratto da minorenni?”. “Mi prendi in giro?”. Rilasciato video con deposizione di Epstein

