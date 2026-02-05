Da ‘Pretty Woman’ a ‘Moulin Rouge’ il ritorno in sala dei film cult non è solo nostalgia

Da ‘Pretty Woman’ a ‘Moulin Rouge’, i film cult tornano sul grande schermo e attirano un pubblico di tutte le età. Quella che sembrava solo un’operazione nostalgia si è trasformata in un vero e proprio fenomeno. I cinema vedono di nuovo i classici come vecchi amici che tornano a far compagnia, anche a chi non li aveva mai visti al cinema.

Ancona riporta sul grande schermo due classici del cinema: "Pretty Woman" e "Moulin Rouge!".

Il film "Pretty Woman" torna al cinema per celebrare San Valentino.

In concomitanza con la festa dei cuoricini che si celebra il 14 febbraio di ogni anno, l'iconica pellicola diretta da Garry Marshall torna in sala.

Tra le commedie romantiche più amate di sempre, Pretty Woman torna sul grande schermo il 9, 10, 11 e 14 febbraio, in occasione di San Valentino. Il film interpretato da Julia Roberts e Richard Gere ha conquistato il pubblico di tutto il mondo

A San Valentino l'amore torna al cinema Pretty Woman – il 9, 10, 11 e 14 febbraio. Il 14 ti aspetta una cartolina speciale in omaggio. Ghost – solo il 14 febbraio.