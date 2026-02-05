Da Leeds a Roma per mangiare un chilo e mezzo di carbonara in 45 minuti | il video diventa virale

Una sfida tra amici ha attirato l’attenzione sui social. Un gruppo di persone è partito da Leeds e ha raggiunto Roma per mangiare un chilo e mezzo di carbonara in soli 45 minuti. Il video della prova, tra urla e incitamento, è diventato subito virale. La scena si svolge tra schiamazzi e una corsa contro il tempo, con i partecipanti che si spingono a mangiare il più in fretta possibile. La gara ha catturato l’interesse di molti utenti, incuriositi da questa prova di resistenza gastronomica.

Un chilo e mezzo di carbonara divorata in 45 minuti grazie, soprattutto, al tifo da stadio dei clienti. Adam Moran, celebre youtuber conosciuto come "Beard meats food", è la seconda persona a riuscire a battere la "sfida della pasta" al ristorante Fraschetta La Romanella a Ostia, in via delle.

