Da campioni dello sport a controllori | Jannik Sinner e Bebe Vio protagonisti di un video divertente sul treno speciale Nike verso Milano-Cortina 2026

Da iodonna.it 5 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Jannik Sinner e Bebe Vio sono diventati protagonisti di un video divertente sul treno speciale Nike diretto a Milano-Cortina 2026. Per un giorno, il campione di tennis ha lasciato le racchette e ha indossato il ruolo di controllore, timbrando i biglietti dei passeggeri alla stazione Centrale di Milano. L’immagine di Sinner con il cappellino e il sorriso aperto ha catturato l’attenzione, mentre Bebe Vio ha partecipato alla scena, rendendo il tutto ancora più spontaneo. La coppia di

J annik Sinner ha lasciato le racchette per un giorno e ha preso in mano un’obliteratrice, pronto a timbrare i biglietti dei passeggeri sulla banchina della Stazione Centrale di Milano. Al suo fianco, la campionessa paralimpica Bebe Vio, megafono alla mano, ha iniziato a dare indicazioni e a salutare i viaggiatori. Così, i due campioni sportivi si sono improvvisati controllori per un giorno sul treno promozionale della campagna ACG, la linea outdoor di Nike. Sul convoglio speciale Milano–Cortina, Sinner ha obliterato i biglietti tra selfie, battute e sorrisi contagiosi, mentre Bebe Vio ha contribuito a creare un’atmosfera di festa, facendo sentire ogni passeggero parte di un ideale viaggio olimpico. 🔗 Leggi su Iodonna.it

