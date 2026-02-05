Da oggi Vodafone permette ai clienti di fare chiamate anche tramite Wi-Fi, anche quando il segnale di rete è debole. Basta avere uno dei telefoni compatibili e si può chiamare senza problemi, sfruttando la connessione internet domestica o pubblica. È una novità semplice, che potrebbe aiutare molti a mantenere i contatti senza interruzioni.

Vodafone ha lanciato il suo servizio di Wi-Fi Calling, una funzione che permette di fare chiamate con la rete WiFi quando c'è poca copertura di rete. Sarà compatibile per diversi modelli di smartphone Samsung e Pixel.

Vodafone lancia oggi il servizio Wi-Fi Calling anche per i propri clienti.

Da oggi in Italia, Vodafone permette di chiamare e ricevere chiamate attraverso il Wi-Fi.

Da adesso i clienti Vodafone possono chiamare anche con il Wi-Fi: quali sono i telefoni compatibili

