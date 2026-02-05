Cysero il fondo si fa in due Obiettivo 150 milioni per finanziare più realtà

Il fondo Cysero si divide in due parti per raggiungere l’obiettivo di 150 milioni di euro. L’intenzione è di finanziare più startup, puntando anche su robotica e cybersicurezza. Dossena, responsabile del progetto, conferma che finora sono state sostenute 12 realtà, ma assicura che si può fare di più.

LA STRATEGIA. Focus anche su robotica e cybersicurezza. Dossena: «Sostenute 12 startup, ma possiamo fare di più». Bombassei, Radici e Pasini investono nel nuovo progetto. Cysero raddoppia. Sono partiti i lavori per la costituzione di Cysero 2, un nuovo fondo di investimenti destinato all’innovazione di frontiera e alle nuove tecnologie, a partire dalla cybersicurezza e dalla robotica, che nascerà nei prossimi mesi. I nomi dietro a Cysero 2 saranno i più importanti dell’industria bergamasca e lombarda: tra quelli confermati ci sono il patron di Brembo Alberto Bombassei, il presidente del gruppo Radici Angelo Radici e Giuseppe Pasini, presidente di Feralpi e di Confindustria Lombardia. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

Dectar: fondo Cysero primo azionista con 33,9% dopo AuCap riservato, D&C al 30,8%(Teleborsa) - Il fondo Cysero EuVeca promosso da AVM SGR, congiuntamente con Kilometro Rosso - parco scientifico e tecnologico di Bergamo - per supportare lo sviluppo dei settori della robotica e ... borsaitaliana.it

