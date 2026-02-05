Cybersicurezza | Italia leader mondiale nella strategia difensiva

L’Italia si conferma leader mondiale nella difesa digitale. Matteo Adjimi, esperto di cybersecurity e CEO di Argo Spa, afferma che il nostro Paese ha la capacità di resistere agli attacchi, di capire le mosse degli avversari e di proteggere le infrastrutture più critiche. La nostra strategia si basa sulla collaborazione e sulla preparazione, elementi che ci permettono di contribuire alla sicurezza dell’intera area euro-atlantica.

Dal punto di vista legislativo, l'Italia ha subito recepito la Direttiva NIS2 con il decreto legislativo 4 settembre 2024 n. 138, ampliando il perimetro dei soggetti essenziali e importanti, rafforzando gli obblighi di gestione del rischio, sicurezza tecnica e organizzativa, nonché le procedure di notifica degli incidenti, con vigilanza accentrata sull'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale.

