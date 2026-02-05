Curling | il dialogo silenzioso con il ghiaccio Come si gioca e le curiosità

Il curling è uno sport che affascina per la sua calma e precisione. Si gioca spostando pietre di granito sul ghiaccio, cercando di farle arrivare vicino a un bersaglio chiamato “casa”. I giocatori si muovono lentamente, concentrandosi sul modo migliore di spingere e far scivolare la pietra. Ogni mossa richiede tanta attenzione, perché anche un piccolo errore può cambiare l’esito della partita. Dietro a questa disciplina olimpica ci sono fisica, sensibilità e un pizzico di istinto, che i giocatori devono coltivare per

Un tiro, una pietra che scivola lenta sul ghiaccio, due atleti che spazzano con energia controllata e un bersaglio colorato che attende in silenzio. Il curling è uno sport di precisione estrema, fatto di ascolto, di dettagli invisibili e di decisioni che nascono in una manciata di secondi. Nulla è lasciato al caso e ogni centimetro racconta una scelta, dietro a quel gesto apparentemente semplice. Quando una pietra di curling scivola sul ghiaccio, sotto di lei non c'è affatto una superficie liscia. Il ghiaccio è stato preparato apposta per essere irregolare: è cosparso di minuscoli rilievi, i pebble, ossia piccole gocce d'acqua congelate che formano una sorta di paesaggio puntinato.

