Cultura | Nanni Misto approvata mozione per intitolare strada a Michele Cascella

Durante il consiglio comunale di Roma, è passata la mozione di Dario Nanni per intitolare una strada al pittore Michele Cascella. La proposta è stata approvata all’unanimità, portando un riconoscimento ufficiale alla figura di uno dei grandi paesaggisti italiani. Ora si procederà con le procedure per dedicare un’arteria della città all’artista.

Oggi, durante la seduta del Consiglio comunale di Roma, è stata approvata la mozione presentata da Dario Nanni per intitolare una strada della nostra città al grande pittore paesaggista italiano, Michele Cascella. Nanni, presidente della commissione Giubileo e membro della commissione Cultura, ha rilasciato una nota in merito. La vita e l’opera di Michele Cascella. Abruzzese di Ortona, Michele Cascella nasce nel 1892 in una famiglia già nota nel settore artistico. Giovanissimo, organizza la sua prima mostra a Parigi, dando avvio a una straordinaria carriera artistica che lo porterà ad esporre le sue opere in numerosi paesi del mondo. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Durante la seduta del Consiglio comunale di Roma, è stata approvata la mozione da me presentata, con la partecipazione dei colleghi Riccardo Corbucci e Antonella Melito.

