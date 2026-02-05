Cross di Borgo sant’andrea | quinta edizione e titoli regionali individuali assegnati

Domenica a Santa Margherita del Gruagno si è corsa la quinta edizione del Cross di Borgo Sant’Andrea. La manifestazione, organizzata dall’Atletica Malignani Libertas Udine, ha visto protagonisti molti atleti locali e non solo. Durante la gara, sono stati assegnati anche i titoli regionali individuali di cross, che hanno aggiunto un tocco di competizione in più alla giornata. La corsa si è svolta in un clima di entusiasmo e si è conclusa con la premiazione dei vincitori, tra applausi e soddisfazione.

Si è svolta domenica a Santa Margherita del Gruagno la quinta edizione del Cross di Borgo Sant'Andrea, manifestazione organizzata dall'Atletica Malignani Libertas Udine che, come già nella passata stagione, ha assegnato anche i titoli di Campione Regionale Individuale di Cross.

