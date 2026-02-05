Crolla il tetto della chiesa di San Giovanni Evangelista il duomo di Capranica

Questa mattina a Capranica si è verificato un crollo nella chiesa di San Giovanni Evangelista. Una parte della copertura, nella zona finale dell’edificio, ha ceduto improvvisamente, facendo crollare tegole e materiale sulla strada sottostante. Fortunatamente, non ci sono feriti. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per mettere in sicurezza l’area. I tecnici sono già al lavoro per verificare i danni e capire cosa abbia causato il cedimento.

L'edificio, risalente all'800, è uno dei simboli religiosi e storici più importanti del paese. Chiusa ad auto e pedoni la zona limitrofa, dopo l'intervento dei vigili del fuoco Crollo nella chiesa di San Giovanni Evangelista, il duomo di Capranica. Il cedimento è avvenuto nella giornata del 4 febbraio: una parte della copertura, ricoperta di tegole e situata nella zona finale dell'edificio, è collassata su se stessa. Sul posto, nel centro storico del paese, sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno effettuato un primo sopralluogo e disposto immediatamente misure di sicurezza.

