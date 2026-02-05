Cristiano Ronaldo si aspettava di porre fine all’attacco saudita contro Al-Ittihad

Cristiano Ronaldo si prepara a tornare in campo con l’Al-Nassr dopo una breve assenza. I dirigenti sauditi contano di vederlo giocare contro l’Al Ittihad venerdì, sperando di mettere fine alle voci di un attacco contro di lui. Nel frattempo, il web si riempie di commenti e attese sul suo ritorno.

2026-02-04 21:00:00 Il web non parla d’altro: Gli alti dirigenti del calcio saudita si aspettano che Cristiano Ronaldo torni in campo con l’Al-Nassr contro l’Al Ittihad venerdì dopo la sua recente assenza. L’attaccante del Portogallo non gioca da quando ha saltato la vittoria della Pro League saudita di lunedì contro l’Al Riyadh, tra le notizie di insoddisfazione per il sostegno finanziario di Al Nassr rispetto ai club rivali. Si ritiene che Ronaldo sia preoccupato che Al Nassr non riceva lo stesso livello di sostegno delle altre squadre di proprietà del fondo di investimento pubblico Al Hilal, Al Ahli e Al Ittihad.🔗 Leggi su Justcalcio.com

La protesta di Cristiano Ronaldo con l'Al Nassr è finita.

Cristiano Ronaldo ha deciso di non allenarsi più con l'Al-Nassr, in segno di protesta.

