Cristiano Ronaldo compie 41 anni L?amore per Georgina Rodriguez i cinque figli il patrimonio e l?ultima protesta | Gioco per divertirmi non pensavo di avere talento

Cristiano Ronaldo ha spento 41 candeline e si gode il suo giorno speciale. L’attaccante portoghese ha fatto parlare di sé, non solo per il compleanno, ma anche per le ultime scelte e dichiarazioni. Dopo aver saltato l’ultima partita del campionato saudita, Ronaldo ha spiegato di aver preferito non giocare perché pensa che il fondo PIF abbia altre priorità. Nel frattempo, sui social, mostra ancora il suo affetto per Georgina Rodriguez e i cinque figli, mentre continua a riflettere sul suo talento e sulla sua carriera.

Cristiano Ronaldo è tornato al centro dei riflettori. Dopo aver scelto di non partecipare all'ultima partita del campionato saudita, in quanto crede che il fondo PIF preferisca l'Al Hilal rispetto alla sua squadra, è tornato ad allenarsi in campo. E mentre ci si domanda quale sia il suo futuro nell'Al Nassr, a 41 anni continua a inseguire il suo sogno: raggiungere i mille gol in carriera. Chi è Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro nasce a Funchal, in Portogallo, il 5 febbraio 1985. Sua madre Maria Dolores Dos Santos è una cuoca, mentre suo padre José Dinis Aveiro è stato un giardiniere municipale di origini capoverdiane.

