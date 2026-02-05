Crisi Fiorentina | le cause e le soluzioni di Vanoli per rilanciare la squadra

Da mondosport24.com 5 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Fiorentina di Paolo Vanoli fatica a trovare costanza in questa stagione. La squadra alterna buone partite a momenti di difficoltà, senza mai riuscire a stabilizzarsi. Vanoli cerca di rimettere in sesto la squadra, ma i risultati non arrivano come vorrebbe. La dirigenza valuta possibili soluzioni per rilanciare il club e uscire dalla crisi.

la stagione della fiorentina guidata dall'allenatore paolo vanoli si caratterizza per un equilibrio precario tra prestazioni competitive e fasi di appannamento. la classifica impone una risposta immediata, poiché le partite hanno alternato momenti di compattezza a tratti disordinati, soprattutto negli ultimi minuti, compromettendo la continuità di risultati. la squadra ha vissuto cambi di guida tecnica e una continuità intermittente che ha reso difficile consolidare una serie positiva. le partite recenti hanno mostrato una componente difensiva ordinata in alcuni incontri, affiancata da fasi di fragilità che hanno pesato sul punteggio finale. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

crisi fiorentina le cause e le soluzioni di vanoli per rilanciare la squadra

© Mondosport24.com - Crisi Fiorentina: le cause e le soluzioni di Vanoli per rilanciare la squadra

Approfondimenti su Fiorentina vanoli

Losanna-Fiorentina, le parole di Vanoli: "Conta il bene della squadra, non il mio futuro”

In vista della sfida di Conference League, Vanoli si presenta con parole di impegno e concentrazione, sottolineando l’importanza del gruppo e del bene comune.

Calciomercato Fiorentina, via tutti a gennaio? Paolo Vanoli ha le idee molto chiare sul futuro della squadra viola

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Fiorentina vanoli

crisi fiorentina le causeFiorentina in bilico: perché la squadra è terzultima e il piano di Vanoli per evitare la retrocessione. Tutti i numeri e le statisticheFiorentina in bilico: perché la squadra è terzultima e il piano di Vanoli per evitare la retrocessione. Tutti i numeri e le statistiche La Fiorentina di Paolo Vanoli vive una stagione complicata: attu ... calcionews24.com

La bordata di Goretti a Pioli, alle radici della crisi della Fiorentina: Luglio e agosto i mesi della presunzioneLe parole di Roberto Goretti prima di Losanna-Fiorentina raccontano le radici della crisi del club viola: tra tensioni interne, una dirigenza distante e un pericolo ‘percepito’ sempre lontano ma che ... fanpage.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.