Crisi Fiorentina | le cause e le soluzioni di Vanoli per rilanciare la squadra

La Fiorentina di Paolo Vanoli fatica a trovare costanza in questa stagione. La squadra alterna buone partite a momenti di difficoltà, senza mai riuscire a stabilizzarsi. Vanoli cerca di rimettere in sesto la squadra, ma i risultati non arrivano come vorrebbe. La dirigenza valuta possibili soluzioni per rilanciare il club e uscire dalla crisi.

la stagione della fiorentina guidata dall'allenatore paolo vanoli si caratterizza per un equilibrio precario tra prestazioni competitive e fasi di appannamento. la classifica impone una risposta immediata, poiché le partite hanno alternato momenti di compattezza a tratti disordinati, soprattutto negli ultimi minuti, compromettendo la continuità di risultati. la squadra ha vissuto cambi di guida tecnica e una continuità intermittente che ha reso difficile consolidare una serie positiva. le partite recenti hanno mostrato una componente difensiva ordinata in alcuni incontri, affiancata da fasi di fragilità che hanno pesato sul punteggio finale. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

In vista della sfida di Conference League, Vanoli si presenta con parole di impegno e concentrazione, sottolineando l’importanza del gruppo e del bene comune.

