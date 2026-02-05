Domani l’Italia sfida gli Emirati Arabi Uniti in un’amichevole che serve a limare gli ultimi dettagli prima di partire per i Mondiali 2026. Dal 7 febbraio all’8 marzo, gli azzurri scendono in campo in India e Sri Lanka, con la speranza di fare bene contro Scozia, Inghilterra, Nepal e Indie Occidentali nel Girone C.

Manca soltanto un’ultima amichevole, utile a limare gli ultimi dettagli e definire le ultime scelte, in programma domani contro gli Emirati Arabi Uniti, e poi per l’ Italia sarà tempo di disputare la Coppa del Mondo 2026 di cricket T20, in calendario in India e Sri Lanka dal 7 febbraio all’8 marzo: nel Girone C gli azzurri affronteranno Scozia, Inghilterra, Nepal ed Indie Occidentali. I quindici azzurri che scenderanno in campo nella rassegna iridata saranno il capitano Wayne Lee Madsen, il wicket-keeper Marcus Campopiano, Gian Piero Sergio Meade, Zain Ali, Ali Hasan, Crishan Jorge Priyantha Fernando Kalugamage, Harry John Manenti, Anthony Joseph Mosca, Justin Mosca, Syed Zain Abbas Naqvi, Benjamin Davey Manenti, Jaspreet Singh, Jon-Jon Trevor Smuts, Grant Stewart e Thomas Jack Draca. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Cricket, chi sono i convocati dell’Italia per i Mondiali

