Cresce il mercato dell’AI in Italia raggiunto il valore di 1,8 miliardi

Il mercato dell’intelligenza artificiale in Italia continua a crescere e nel 2025 ha raggiunto un valore di 1,8 miliardi di euro. Lo rivela l’ultimo rapporto dell’osservatorio ‘Artificial intelligence’ del Politecnico di Milano, che conferma un trend positivo e in espansione nel nostro paese.

Cresce il mercato dell' AI in Italia e raggiunge il valore di 1,8 miliardi di euro nel 2025. Questo il dato che emerge dalla ricerca dell' osservatorio 'Artificial intelligence' del Politecnico di Milano. L'analisi fa presente che il mercato è in crescita del +50% rispetto al 2024; che il 46% del mercato è frutto di soluzioni di GenAI o di progetti ibridi, il restante 54% di progetti in prevalenza di machine learning. Sono 1010 le aziende italiane censite dall' osservatorio del Politecnico che offrono soluzioni e servizi di intelligenza artificiale e 135 le startup finanziate negli ultimi 5 anni, che propongono principalmente soluzioni verticali per singoli settori ( in particolare healthcare o fintech ) o funzioni aziendali.

