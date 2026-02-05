Crede ai fantasmi vive in un castello e guida il team Vannacci a Torino | chi è Fabrizio Matta

Fabrizio Matta vive in un castello nel Roero e crede ai fantasmi. Da anni, guida il team di Vannacci a Torino, anche se lui stesso ammette di credere a storie di spiriti e presenze misteriose. Una volta, un visitatore gli ha anche detto che uno dei fantasmi potrebbe essere quello di Berlusconi. Matta si diverte a raccontare queste storie, senza negare le sue credenze, e tra una visita e l’altra si lascia coinvolgere da queste leggende.

“Vivo in un castello e ci sono i fantasmi. Probabilmente sono di una famiglia del Roero. Una volta, però, un visitatore mi ha detto che uno ricordava Berlusconi”. Fabrizio Matta si racconta in un’intervista al Corriere. Sessantatré anni, perito gemmologo del Tribunale di Torino, esperto d’arte e consigliere comunale nel Cuneese, è lui il presidente del neonato “ team Vannacci” torinese. Il progetto è nato dall’iniziativa di tredici sostenitori del generale Roberto Vannacci, da poco uscito dalla Lega di Matteo Salvini per fondare il movimento Futuro Nazionale. Tra i promotori c’è anche Mario Borghezio, ex eurodeputato del Carroccio e storico volto della Lega Nord. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

