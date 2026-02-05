Crans Montana Rozerin Ozkaytan | Ora voglio solo giustizia e vedere in faccia i Moretti

Rozerin Ozkaytan, una delle persone coinvolte nell’incendio di Crans Montana, si presenta davanti ai giornalisti e chiede solo che si faccia luce sulla verità. “Voglio vedere in faccia i Moretti e sapere perché è successo”, dice con fermezza. La sua voce risuona tra chi ha seguito da vicino la vicenda, mentre si aspetta ancora una risposta chiara dalle autorità.

Rozerin Ozkaytan, una delle vittime dell'incendio a Crans Montana, racconta i fatti di quella sera e chiede giustizia. È importante che quello che è successo non accada più e non venga dimenticato Dolore profondo, rabbia e paura. È tutto ciò che resta della tragedia di Crans Montana, un disastro che ha spezzato giovani vite e ne ha segnate altre per sempre. Le cicatrici sul volto, i capelli rasati, le mani guantate e l’impossibilità di esporsi al sole per almeno due anni raccontano solo una parte di ciò che Rozerin Ozkyatan, diciotto anni, porta addosso. Molto più evidenti sono le ferite invisibili: lo sguardo stanco, spento e impaurito di chi convive con incubi notturni e ricordi che non concedono tregua. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Crans Montana, Rozerin Ozkaytan: “Ora voglio solo giustizia e vedere in faccia i Moretti” Approfondimenti su Crans Montana Rozerin Ozkaytan Crans-Montana, Chiara aveva solo 16 anni. Il padre: “Ora voglio giustizia” A Crans-Montana, il tragico incidente che ha coinvolto Chiara, 16 anni, ha profondamente colpito la comunità. Crans Montana, Jessica Moretti in lacrime: “Una tragedia inimmaginabile, voglio scusarmi. Penso sempre alle vittime” Jessica Moretti di Crans Montana esprime il proprio dolore e si scusa per la tragedia avvenuta, sottolineando il suo pensiero costante per le vittime e le persone coinvolte. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Crans Montana Rozerin Ozkaytan Crans-Montana, Jacques Moretti ammette: La porta di sicurezza era chiusa da dentroIniziano a delinearsi a poco a poco i vari pezzi del puzzle legato alle indagini sulla strage di Capodanno a Crans-Montana. Jacques Moretti, proprietario del Constellation, avrebbe infatti ammesso di ... tg24.sky.it Lo speciale sull'incendio di Crans MontanaA più di una settimana dalla strage di Crans-Montana costata la vite a 40 persone, tra cui 6 teenager italiani, sono arrivate le scuse della vicesindaca di Crans-Montana per i mancati controlli. In un ... tg24.sky.it Una lettera lunga due pagine di formato A4 firmata «Jessica e Jacques». L'hanno inviata mercoledì ai dipendenti del Le Constellation i coniugi Moretti, proprietari del bar di Crans Montana teatro della strage di Capodanno. La missiva è indirizzata «a tutto il no facebook Strage a #Crans-Montana, la Procura di #Roma ha delegato la Squadra Mobile per ascoltare, quando le loro condizioni lo permetteranno, i #feriti italiani del #rogo che ha causato #41morti x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.