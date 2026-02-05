Crans Montana | rivisitando il crimine con Roze l’indagine che ha travolto i Moretti

A Crans Montana, l’indagine sul crimine che ha sconvolto una famiglia si è conclusa con un colpo di scena. Roze, la giovane sopravvissuta alla strage, ha raccontato cosa è successo quella notte e ha messo sotto pressione le forze dell’ordine. La sua testimonianza potrebbe cambiare tutto e portare alla cattura dei responsabili.

**Crans Montana, il crimine che ha cambiato il destino di una giovane. Roze, la ragazza che è sopravvissuta alla strage e ora è diventata un simbolo della lotta contro il crimine organizzato.** L’indagine “Roze” è ormai in atto da oltre due anni, con un particolare sull’attività di un gruppo criminale che si è reso protagonista della notte del 29 ottobre 2023, quando, a Crans-Montana, un fuoco improvviso distrusse la casa di una giovane donna, **Roze**, e la sua famiglia. La ragazza, ormai in stato comatoso dopo aver trascorso tre settimane nel coma, è tornata alla coscienza in un momento cruciale: “Voglio vederli in faccia”, disse. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Crans Montana: rivisitando il crimine con Roze, l’indagine che ha travolto i Moretti Approfondimenti su Crans Montana Indagine Crans-Montana, l'erede di orologiai: chi è l'uomo che ha pagato la cauzione a Jacques Moretti L’uomo che ha pagato la cauzione a Jacques Moretti non si nasconde più. Crans-Montana, i Moretti blindati in casa: mistero sul “caro amico” che ha pagato la cauzione A Crans-Montana, i Moretti sono stati protagonisti di un episodio che ha sollevato molte domande. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Crans Montana Indagine Crans-Montana, parlano due sopravvissuti: «Jessica Moretti? Piangeva per il suo bar e non aiutava i feriti»A un mese di distanza dalla tragedia di Crans-Montana, i ragazzi sopravvissuti e i feriti risvegliatisi dal coma hanno puntato il dito contro Jessica Moretti, proprietaria del locale, rea di omissione ... vanityfair.it Svizzera, sale a 41 il numero delle vittime nell'incendio di Crans-MontanaLo riporta l'agenzia svizzera Ats secondo cui un diciottenne svizzero ricoverato in ospedale a Zurigo, è morto sabato ... tg24.sky.it “Non la vogliono smettere con questi fuochi in luoghi chiusi! La tragedia di Crans-Montana non ha insegnato nulla!” facebook Strage a #Crans-Montana, la Procura di #Roma ha delegato la Squadra Mobile per ascoltare, quando le loro condizioni lo permetteranno, i #feriti italiani del #rogo che ha causato #41morti x.com

