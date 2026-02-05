Crans-Montana Procura di Roma ascolterà i superstiti italiani La Francia nomina due superconsulenti

La Procura di Roma ha deciso di ascoltare i superstiti italiani coinvolti nella strage di Capodanno nel bar Le Constellation a Crans-Montana. L’inchiesta si concentra sulle responsabilità e sulle cause di un incidente che ha costato la vita a 41 persone e lasciato più di cento feriti, molti in condizioni gravi. La procura ha avviato le indagini e sta pianificando di sentire chi ha vissuto quei momenti. Nel frattempo, la Francia ha nominato due superconsulenti per affrontare la vicenda e fare chiarezza sull’accaduto.

La Procura di Roma ha aperto un'inchiesta sulla strage di Capodanno nel bar Le Constellation di Crans-Montana, in Svizzera, dove la notte del 31 dicembre hanno perso la vita 41 persone e oltre cento sono rimaste ferite, di cui molte in modo grave. Tra le vittime anche sei giovani italiani. Queste le ipotesi di reato formulate: disastro colposo, omicidio plurimo colposo, incendio e lesioni gravissime aggravate dalla violazione delle norme antinfortunistiche. Strage a Crans-Montana, la rogatoria internazionale. L'indagine, avviata attraverso una rogatoria internazionale, è coordinata dal procuratore capo Francesco Lo Voi con l'aggiunto Giovanni Conzo e il pm Stefano Opilio.

