Crans-Montana i Moretti rompono il silenzio con una lettera ai dipendenti | Dai media gravi bugie

I Moretti di Crans-Montana rompono il silenzio e scrivono ai dipendenti. Nella lettera, si difendono dalle accuse e criticano i media, definendo alcune notizie come “gravi bugie”. Contraddicono però le testimonianze raccolte negli ultimi mesi dagli inquirenti.

Jacques e Jessica Moretti scrivono ai dipendenti del teatro di Crans-Montana, dove si è verificata la strage, e si scagliano contro la stampa italiana.

I coniugi Moretti, proprietari del bar Le Constellation a Crans Montana, hanno scritto ai dipendenti per chiarire la loro posizione.

Argomenti discussi: Crans-Montana. Moretti e la strana riunione dei dipendenti del Constellation; Crans Montana, coniugi Moretti chiedono di oscurare sito sul rogo: Procura si oppone; Crans-Montana, il passato imprenditoriale dei Moretti: tre incendi in due anni nei loro locali; Crans-Montana, salgono a quattro gli indagati per il rogo. I no della banca a Jacques e Jessica Moretti.

